Feier in Erkelenz : Neue Namen bei der Pro Seniore Residenz

Feier in Erkelenz

Erkelenz Seit 2001 ist die Pro Seniore Residenz am Karolingerring in Erkelenz zu Hause. Man fühlt sich aufgenommen und heimisch – und würdigt die Stadt nun, indem die Wohnbereiche nun umbenannt wurden.

In einem Festakt, der aufgrund der Abstandsregelung im Hof und auf den Balkonen der Einrichtung stattfand, wurden die vier Wohnbereiche der Pro Seniore Residenz in Erkelenz in Nord-, Ost-, Süd- und Westpromenade umbenannt.