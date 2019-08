Erkelenz : Hörspiel im Workshop in der Stadtbücherei

Erkelenz Zehn Kinder erarbeiteten ein eigenes Hörspiel in der Stadtbücherei Erkelenz. Es trägt den Titel „Das Zauberbuch“ und ist nach der erfolgreichen Premiere für Interessierte weiterhin zu hören.

Mit Workshop-Leiter Mark Koppe produzierten zehn Jungen und Mädchen an drei Nachmittagen in der Stadtbücherei das Hörspiel „Das Zauberbuch“. Die Kinder dachten sich gemeinsam die Geschichte aus, wobei jeder Ideen und Wünsche beitragen konnte. Anschließend wurde die Geschichte professionell vertont. Dabei haben die Kinder alles selbst aufgenommen – den gesprochenen Text, aber auch die Hintergrundgeräusche, die ein Hörspiel erst lebendig machen. Dafür wurden Blätter zerrissen, auf den Tisch gehauen und auch voller Körpereinsatz gezeigt, etwa beim Runterpoltern auf der Treppe. Zum Schluss entstand ein etwa neunminütiges Hörspiel, das den Eltern und interessierten Bibliotheksbenutzern vorgespielt wurde. Das Publikum war begeistert. Wer möchte, kann sich das Hörspiel in der Stadtbücherei an der Gasthausstraße anhören.