In Golkrath : Kleine Einsegnungsfeier in der Kita St. Stephanus

Kleine Einsegnungsfeier in der Kita St. Stephanus

In Golkrath

Bei der Einsegnung der modernisierten und erweiterten Kindertagesstätte St. Stephanus in Golkrath wurde auch der neue Bewegungsraum mit vielen Spiel-, Tanz- und Klettermöglichkeiten vorgestellt. Foto: Ruth Klapproth

Golkrath Mehr als ein Jahr lang ist gearbeitet worden, jetzt konnten die Kinder der katholischen Kindertageseinrichtung St. Stephanus in Golkrath die Einsegnung und den Wiedereinzug feiern. Das Gebäude ist saniert worden, neu gebaut wurde der Anbau.

Wenn man ein Haus einweiht, dann muss das gefeiert werden.“ Werner Rombach, Pfarrer der Pfarrei Christkönig Erkelenz, war sichtlich froh, wenigstens eine kleine Feier mit den Kindern des katholischen Kindergartens St. Stephanus in Golkrath feiern zu können. Seit dem Spätsommer 2019 ist dort nämlich viel geschehen: Das Gebäude an der Straße Am Kloster ist von Grund auf saniert worden, zudem gibt es einen Anbau, um die Einrichtung auf heutige Bedürfnisse anzupassen.