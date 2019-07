Erkelenz : Leergut-Bons helfen Straßenkindern

Erkelenz „Ein Leergut-Bon für einen guten Zweck“ – diese Idee hatte die Lehrer-Eine-Welt-AG der Hauptschule Erkelenz zu Beginn des Schuljahrs 2015 und konnte sie zunächst mit Unterstützung des Rewe-Markts an der Paul-Rüttchen-Straße und des Edeka-Markts am Karolingerring umsetzen.

Aufgestellt wurden selbst angefertigte Boxen in den Supermärkten nahe den Rückgabeautomaten für Flaschen, in welche die Kunden seither ihre Bons für abgegebenes Leergut einwerfen können. Kinder der Hauptschule Erkelenz freuten sich jetzt mit ihrer Lehrerin Corinna Böme, dass sie insgesamt 5163,36 Euro aus der Sammlung der Pfandbons im Rewe-Center von Bernhard Steffens an die Stiftung „butterflies“ überreicht werden konnten. Denn diese wird von der Erkelenzer Hauptschule durch viele Aktionen, so die Leergut-Bon-Aktion, unterstützt. Das Misereor-Projekt „butterflies“ hilft Straßenkinder im indischen Delhi.