Golfturnier mit Karnevalsprinz aus Erkelenz : 8000 Euro für die Kinder-Onkologie

In Wildenrath im Golfclub fand das Charity-Turnier der Bocks Security GmbH statt. Foto: Bocks SEcurity GmbH/Bocks Security GmbH

Erkelenzer Land Franz Bocks ist überrascht und erfreut gleichermaßen: Sein diesjähriges Charity-Golfturnier fand erstmals in Wildenrath statt und erbrachte eine überraschend hohe Spendensumme.

Womit Bocks nicht gerechnet hatte und worauf er stolz ist, dass die Spendensumme von 8000 Euro stand. Überreicht hat er das Geld an Professor Dirk Reinhardt von der Kinderonkologie des Universitätsklinikums Essen. „Es handelt sich um reine Spendengelder und den Erlösen aus der Tombola“, betonte Bocks. „Bei all meinen Turnieren zuvor haben wir ein solches Ergebnis nicht erreicht.“ Seine Begeisterung beruht auch auf der guten Zusammenarbeit mit dem Golfclub Wildenrath. Der Kontakt kam durch Achim Lenzen, Vorsitzender des Förderkreises XII Zylinder 90 und Peter Dreßen, 2. Vorsitzender, zustande.

Wegen der Pandemie sei keine lange Planung möglich gewesen. „Vom Erstgespräch bis zum Turnier vergingen zwei Monate“, so Bocks. Manfred Karduck, Clubmanager Golf-Club Wildenrath, und Präsident Frank Lisges hätten schnell zugestimmt. Auch beim Preis für das Turnier sei man ihm und seinem Team entgegengekommen. „Für das Spaßturnier wurde der komplette Platz gesperrt“, so Bocks dankbar. 72 Golfer waren am Start.