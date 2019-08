Op Platt : Op d’r Kaffee bej Omma – zum Kaffee bei Oma

Erkelenz Platt-Experte Theo Schläger nahm ein Bild des begnadeten Zeichners Wilhelm Borgs zum Anlass, eine kleine Geschichte zu schreiben. Nehmen Sie sich einen Kaffee und machen Sie es sich gemütlich.

Omma hätt de Famelli-e för et sonndesnomedaas op d’r Kaffe enjelane. Se set en de Kööch möt de Kaffeemühle tösche de Been un es Kaffee am mahle, denn se well jo Kaffee opschödde. Op d’r Hiäd kooch em Waterkiätel et Water all Knubbele. Kaffeeduft tröck all jenösslich durch de Kööch. Omma schött d’r Kaffee en die Kann un et koochend Water do drop. Dä fiädije Kaffee rück man em janze Huus un tröck wie e Wölkske en et Wu-en-zemmer, wo de Kenger un Enkelkenger all waade. Selvsjebacke Kook steht all jeschni-e op d’r Döösch. Omma schött Kaffee en un verdelt dä Kook. Wie se se jetz all su tefri-e öm d´r Döösch sette sütt, es se üverjlöcklich. All wi-er teheem su fruh tesame, wat jöv et Schöneres!