Feier am Erkelenzer Johannismarkt Funkengarde errichtet zum 36. Mal ihren Maibaum

Es ist mittlerweile der 36. Maibaum, den die Funken errichten. Zum zweiten Mal findet die Feier allerdings am Johannismarkt statt – wegen der Umgestaltungsarbeiten am Franziskanerplatz, wo die Feier sonst immer stattfand. Doch schon im vergangenen Jahr hatte sich gezeigt, dass der Johannismarkt in der Innenstadt mehr als nur ein Ausweichplatz ist, denn die Stimmung der Besucherinnen und Besucher war grandios, war man sich in Reihen der Gardisten einig.