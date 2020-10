Versammlung beim SV Grün-Weiß Sparta Gerderath : Wilms nun Ehrenvorsitzender bei Sparta

Bei Sparta Gerderath fand die Mitgliederversammlung statt. Foto: imago sportfotodienst

Gerderath In der Mitgliederversammlung des SV Grün-Weiß Sparta Gerderath, die wegen Corona vom Frühjahr in den Oktober verschoben werden musste, gab es neben einigen Ehrungen und Wahlen die Verabschiedung des Vorsitzenden Franz-Willi Wilms, der nach der längsten Amtsperiode in der Geschichte des Vereins zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

Der frühere Vorsitzende Leo Schmitz betonte die sportlichen Erfolge sowie die Verbesserungen und Neuerungen an der Sportanlage unter Franz-Willi Wilms’ Leitung. Außerdem hob Schmitz Wilms’ großen Einsatz für den Gerderather Verein hervor. Sein Motto „abends der Letzte und morgens der Erste“ wurde besonders genannt. Auch seine Vorstandskollegen und die Abteilungsleitungen richteten ihren Dank an ihn. Sein Nachfolger ist Heinz Wilms, langjähriger Spieler und ehemaliger zweiter Vorsitzender. Anschließend wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht, wobei besonders Kurt Klempert erwähnt wurde.

Geehrt wurden Uwe Bowens und Ulrich Gause für 50 Jahre Mitgliedschaft, Bärbel Zimutta für 40 Jahre, Franz-Willi Wilms für 30 Jahre und Olaf Boriß, Dirk Königs, Wolfgang Schablitzky, Bärbel Schupritt, Yannik Senk und Heidrun Wilms für 20 Jahre. Danach stellten die Abteilungen ihre Berichte vor, zu denen es keine Rückfragen gab. Jürgen Frankowiak wurde zum Kassenwart wiedergewählt, Iris Winters wurde als zweite Geschäftsführerin wiedergewählt. Unter dem Tagesordnungspunkt Anträge wurde auf Initiative von Getrud Schuler eine Beitragserhöhung von 36 auf 48 Euro für Jugendspieler verabschiedet, bevor Pascal Wilms ein Konzept bezüglich der Struktur des Vereines, seiner sportlichen Ausrichtung sowie Verbesserungen der Infrastruktur an der Platzanlage vorstellte. Das Konzept wurde von einigen ehemaligen Spielern entwickelt. RP

(RP)