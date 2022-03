Schützenbruderschaft in Erkelenz : Die Stadt freut sich über ein neues Schützenkönigspaar

Erkelenz Neues Schützenkönigspaar in Erkelenz: Die Amtszeit für das bisherige Königspaar Christoph und Silvia Stolzenberger nähert sich dem Ende. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte Schützenkönig Christoph sein Amt für drei anstelle von zwei Jahren inne.

Die Krönungsmesse fand am vergangenen Wochenende in der Pfarrkirche Sankt Lambertus in Erkelenz statt. Nach der Messe traf sich die Schützenbruderschaft im Pfarrzentrum zur Mitgliederversammlung. In diesem Rahmen wurden auch die Sieger der diesjährigen Vereinsmeisterschaft mit Pokalen geehrt.