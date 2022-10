Bauunternehmen : Storms stellt sich neu auf

Erkelenz Seit der Übernahme vor sechs Jahren habe man „die Firma im Grunde komplett auf den Kopf gestellt“, sagt Hans Montag. Man habe sich damals allerdings bewusst dazu entschieden, den Namen Storms zu behalten.

Seit der Übernahme vor sechs Jahren habe man „die Firma im Grunde komplett auf den Kopf gestellt“, sagt Hans Montag. Man habe sich damals allerdings bewusst dazu entschieden, den Namen Storms zu behalten: „Es war ja auch längst nicht alles schlecht.“ In Sachen Arbeitsabläufe, digitales Marketing und Mitarbeiterführung habe man sich allerdings modernisiert. 30 Mitarbeiter arbeiten heute am Standort an der Alfred-Wirth-Straße.

In Zukunft möchte Hans Montag das Unternehmen expandieren. Etwas in die Richtung Photovoltaik sei unter anderem denkbar. „Auch eine Niederlassung in Aachen ist bei uns schon länger ein Thema“, sagt er – von dort aus wäre es ein deutlich kürzerer Weg zu vielen Kunden. Gleichzeitig arbeite man aber auch daran, direkt vor Ort in Erkelenz mehr Projekte zu bekommen – schließlich findet vor allem im Oerather Mühlenfeld und am Umsiedlungsstandort derzeit ein regelrechter Bauboom statt.