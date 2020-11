Forschungswettbewerb : Erkelenzer Cusanus-Schüler entwickeln kleinen Satelliten

Erkelenz In einem Wettbewerb der ESA und des Zentrums für Luft- und Raumfahrt zählen die Erkelenzer zu den besten zehn Teams Deutschlands. Ihr Satellit soll mit einer Rakete in mehrere hundert Meter Höhe geschossen werden.

(RP) Zehn Schüler des Cusanus-Gymnasiums haben es geschafft, mit ihrem Team als eines der zehn besten Teams Deutschlands an der Endrunde des bundesweiten Wettbewerbs Cansat teilzunehmen.

In diesem vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ins Leben gerufenen Wettbewerb entwickeln, bauen und programmieren die Schüler einen eigenen Satelliten in der Größe einer Getränkedose, der mithilfe einer Rakete auf eine Höhe von mehreren hundert Metern geschossen wird und dann an einem Fallschirm zu Boden sinkt.