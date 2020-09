Erkelenzer Bürgergemeinschaft : Flachsfelder am Rhein unterwegs

Der Ausflug der Bürgergemeinschaft Flachsfeld führte auch nach Koblenz. Foto: BGM

Erkelenz Auch in Zeiten von Corona planen die Aktiven der Erkelenzer Bürgergemeinschaft Flachsfeld. So fand nun der Jahresausflug statt, der die rührigen Flachsfelder in Richtung Koblenz führte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es waren aufwändige Vorbereitungen zu treffen, um den Jahresausflug der Bürgergemeinschaft Flachsfeld Erkelenz unter Corona-Bedingungen zu organisieren. So musste die Finanzierung bei geringeren Teilnehmerzahlen gesichert, die Maskenfreiheit in den einzelnen Besuchszentren abgesprochen und umfangreiche Listen erstellt werden.

Der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft, Heinz Röbers, hatte unter Mithilfe von Renate Friedrich und Klaus Labahn gute Arbeit geleistet, so dass an einem warmen Spätsommertag 32 Flachsfelder zu einer Rheinpartie nach Koblenz aufbrachen. In Mendig wurde die Mittagspause eingelegt, wo im Restaurant der Vulkan-Brauerei ein deftiges Essen serviert wurde. Dazu, wie es nun bei einer Einkehr in ein Brauhaus geziemt, ein im Hause gebrautes köstliches Vulkan- Bräu gereicht.

In der 2000 Jahre alten Römerstadt Koblenz begann mit dem Fahrgastschiff „Deutsches Eck“ der Merkelbach-Linie eine zweistündige Burgenfahrt durch das romantische Rheintal stromaufwärts vorbei am kurfürstlichen Schloss, am Deutschen Eck mit dem weltbekannten Reiterdenkmal Kaiser Wilhelms I., dem Schloss Stolzenfels, einst Residenz der preußischen Könige, den Königsstuhl, der Burg Lahnstein, der Marksburg, eine der besterhaltenen Burgen bis nach Braubach, einer der bekanntesten Weinorte am Rhein.