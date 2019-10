Erkelenz : Budo-Seminar zugunsten des Kinderschutzes

Eine Spende an den Kinderschutzbund Erkelenz überreichten Vertreter des Sportclubs Germania Bauchem an Michael Kutz (r.). Foto: DKSB

Erkelenz Der Kinderschutzbund Erkelenz freut sich über eine Spende der „Taishindokan-Budo-Abteilung“ des FC 09 Germania Bauchem.

Der langjährige Budo-Lehrer Sensei Tom Klein aus Geilenkirchen organisiert seit drei Jahren an der niederländischen Küste ein Kampfkunst-Seminar unter dem Motto „Budo on the Beach“. Die Teilnahme ist kostenfrei, allerdings durften die Teilnehmer eine kleine Spende für bedürftige Kinder geben. Seit vielen Jahren setzt sich Klein im Kreis Heinsberg für Gewaltprävention ein. So organisiert er mit der „Taishindokan-Budo-Abteilung“ des FC 09 Germania Bauchem Selbstbehauptungskurse für Kinder und Frauen. Da lag es nahe, sagt Tom Klein, dass der Erlös aus dem Seminar am Meer von 200 Euro für die Arbeit des Kinderschutzbundes Erkelenz sein soll.