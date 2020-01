Berufsmesse am Berufskolleg Erkelenz : Angebote für eine berufliche Zukunft

Erkelenz Künftige Berufsschüler und künftige Auszubildende standen bei einer Berufsmesse im Mittelpunkt. Organisiert hatte diese das Berufskolleg in Erkelenz.

An Informationsständen und bei Speed-Bewerbungsgesprächen zeigten zahlreiche junge Menschen Interesse an Ausbildungsplätzen oder zunächst an einem Praktikumsplatz, berichtete Schulleiter Jan Pfülb. Ebenso wurden an diesem Tag Einblicke in die Bildungsgänge geboten, in denen neben den beruflichen Kenntnissen allgemeine Schulabschlüsse erworben werden können – so die Fachhochschulreife an den Berufsfachschulen oder die allgemeine Hochschulreife am Wirtschaftsgymnasium.