In Erkelenzer Garten geflüchtet : Ein Goldfasan war von Zuhause ausgebüxt

Erkelenz Einige Zeit lebte mitten in Erkelenz in einem Garten ein prächtiger Goldfasan. Wie er dorthin gelangte, war unklar. Die kuriose Geschichte nahm nun ein gutes Ende, denn das Tier war aus seinem Zuhause ausgebüxt.

Die Geschichte war zunächst kurios: Das Tier tauchte plötzlich in dem Garten auf. „Wie er dort hin gelangte, wissen wir nicht. Goldfasane kommen eigentlich in Deutschland nicht in der freien Wildbahn vor. Seine Flügel sind zwar nicht gestutzt, aber größere Strecken legen Fasane kaum zurück. Sie fliegen kurz auf, wenn sie erschreckt werden. Kürzlich sahen wir ihn ein paar Meter über unsere Rasenfläche fliegen“, erzählte Eva-Maria Koch, die schnell vermutete, dass das Tier an menschliche Gesellschaft gewöhnt ist.