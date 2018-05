Erkelenz/Wegberg/Hückelhoven: Ein prächtiges Festwochenende

Erkelenz Erst nach der festlichen Parade setzte der Regen ein. Gerderhahn und seine Schützen hatten Glück. Am Wochenende feierte die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft mit dem Königspaar Helmut und Patricia Jansen, das von den Ministern Uli Höchst und Heike Feiter sowie Michael und Marion Warmers begleitet wurde. Das tolle Bild, das sich den Anwohnern bot, vervollständigten die Prinzessin und die Schülerprinzessin sowie deren Begleiterinnen: Prinzessin Lisanne Jansen, Ministerinnen Lea Keutmann und Nina Glahn, Schülerprinzessin Josefine Jacobs und die Ministerinnen Jule und Anika Szychla.

Der Festzug in Doveren wurde am Wochenende vom Königspaar Michael und Maria Schnitzler angeführt, gefolgt vom Ministerpaar Claudia und Guido Rhyssen sowie Ministerin Nicole Clemens . Feiern ließen sich außerdem Prinz Lars Neumeyer und Schülerprinz Dennis Schnitzler .

Auch in Arsbeck wurde am Wochenende Kirmes gefeiert. Eingeladen hatte die St.-Adelgundis-Schützenbruderschaft Arsbeck. Dabei standen Vorstandskönigin Julia Moritz mit ihren Ministerinnen Yvone Junker und Henriette König sowie Schülerprinzessin Sarah Moritz mit ihren Ministerinnen Julia Jaksto und Jana Statz im Mittelpunkt. Traditionell wurde die Arsbecker Sommerkirmes schon am Freitagabend mit dem Rockabend im Zelt eröffnet, an dem die Band "Böck'em" auf der Bühne stand. Samstag folgten die Krönungsmesse und der Königsball mit der Band "Funtime". Weitere Höhepunkte waren der Familienball am Sonntag und der Klompenball am Montag.