Kreis Heinsberg : „Grill & Chill“ am Ehrenamtstag der Lebenshilfe

„Es werden von Jahr zu Jahr immer mehr!“ Ehrenamtskoordinatorin Maria Nolden, Vorsitzender Klaus Meier und Geschäftsführer Edgar Johnen konnten nahezu 200 Ehrenamtler zum traditionellen Ehrenamtstag der Lebenshilfe Heinsberg begrüßen.

Bei gekühlten Getränken und einem opulenten Buffet mit schmackhaften Grillspezialitäten, frischen Salaten, Brot, Dips und leckerem Kuchen wurde das Motto „Grill & Chill“ wörtlich genommen. Bei Livemusik der Lebenshilfe-Band „workshop“ kam schnell Stimmung auf. Als sie ihren neuen Song „Im Schatten an der Wand sind wir alle gleich“ anstimmten und anschließend zu „kölschen Tön“ übergingen, hielt es keinen mehr auf den Stühlen, und es wurde bis in den späten Abend hinein kräftig mitgesungen und geschunkelt.

Noch mehr Informationen bei Interesse an einem Ehrenamt in der Lebenshilfe Heinsberg erteilt gerne Maria Nolden 02452 969 140 oder per E-Mail an nolden@lebenshilfe-heinsberg.de. Sie steht Interessenten für Gespräche zur Verfügung.