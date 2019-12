Im Altenheim St. Gereon Brachelen : Höhner als Abschiedsgeschenk

Brachelen Bernd Bogert, der Geschäftsführer der St. Gereon Seniorendienste, geht Ende des Monats in den Ruhestand. Seine Mitarbeiter überraschten ihn mit einem ungewöhnlichen Konzert in der Pflegeeinrichtung Haus Berg.

Manuela Garbrecht, die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, und ihre Tochter Dana Garbrecht, die als Personalreferentin im Haus Berg beschäftigt ist, haben den Höhner-Auftritt in der Brachelener Einrichtung heimlich organisiert. Vor zwei Monaten fingen die Vorbereitungen an. Das Bistro von Haus Berg, in dem die Bewohner sonst ihre Mahlzeiten einnehmen, wird hinter Bogerts Rücken in einen Konzertsaal verwandelt, der Konferenzraum wird vorübergehend zur Künstlergarderobe. Etwa 250 Mitarbeiter – die St. Gereon Seniorendienste betreiben unter anderem auch das Christinenstift in Gereonsweiler sowie das Johannesstift in Ratheim – haben sich hier versammelt.