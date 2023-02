Ausstellung in Haus Spiess Künstlerischer Spaziergang am Rheinufer

Klaus Richter, Kurator der Ausstellung, erläutert den italienischen Ausstellungstitel „Passeggiata“: „Man fühlt die flirrende Sonne, wird ummantelt von der Wärme, riecht den Pinienduft und spürt die Brise des Mittelmeer“. Übersetzen würde man ihn mit „kleiner Spaziergang“. Doch in dem italienischen Wort liegt so viel mehr an Vorstellungen und Empfindungen. Es beinhaltet auch etwas Zufälliges, etwas Absichtsloses, die Freiheit der Begegnung mit ungeplanten Dingen.