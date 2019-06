Kreis Heinsberg : Mehr als 300 Wehrleute beim Leistungsnachweis

Löschangriff, Knoten, Löschen und Lagebesprechung waren Bestandteil des Leistungsnachweises der Feuerwehren im Kreis Heinsberg, an dem mehr als 38 Mannschaften teilnahmen. Foto: Michael Möller

Kreis Heinsberg Mehr als 300 Feuerwehrleute nahmen am Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Heinsberg teil, der auf dem Gelände der Hauptschule in Heinsberg-Oberbruch ausgerichtet wurde. Unter der Leitung des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Claus Vaehsen stellten die Wehrleute aus den Löscheinheiten des gesamten Kreisgebietes ihr Können in Gruppen- oder Staffelstärke unter Beweis.

Sie mussten dazu eine praktische Einsatzübung und eine theoretische Prüfung, das Anwenden von Knoten und Stichen sowie ein Staffellauf als sportlichen Teil absolvieren.

Der Leistungsnachweis ist eine landesweit nach einheitlichen Richtlinien durchgeführte Prüfung der Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehren, der seit 1977 jährlich vom Kreisfeuerwehrverband Heinsberg durchgeführt wird. Ziel ist es, die Kenntnisse der Dienstvorschriften aufzufrischen, die Schnelligkeit bei der Brandbekämpfung zu erhöhen und die körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Für neue oder junge Feuerwehrkräfte ist der Leistungsnachweis jedes Jahr ein Höhepunkt. So gibt es neben den Übungsstunden und dem Wettbewerb noch viele andere Aktivitäten, die den Zusammenhalt stärken und Spaß machen sollen.

In diesem Jahr stellten sich 38 Mannschaften mit mehr als 300 Teilnehmern den Prüfungen, die von einer Schiedsrichterjury des Kreisfeuerwehrverbandes bewertet wurden. Zum Abschluss bekamen alle Teilnehmer nach erfolgreichem Durchlaufen aller Prüfungen wohlverdiente Urkunden und Leistungsabzeichen überreicht. Besonders hob der Kreisfeuerwehrverband Heinsberg hierbei die Verleihung des Goldenen Leistungsabzeichen an Helmut Jentgens aus der Löschgruppe Heinsberg-Porselen hervor. Er hatte zum 35. Mal die Aufgaben des Nachweises abgelegt.

Werner Ziemer, der Leiter des Kreisordnungsamtes, besuchte den Leistungsnachweis ebenfalls und ließ sich von Kreisbrandmeister Klaus Bodden die einzelnen Stationen ausführlich erklären. So konnte er sich ein Bild von der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren im Kreis Heinsberg machen und ließ es sich nicht nehmen, an der Verleihung der Urkunden teilzunehmen.

(RP)