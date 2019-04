44.000 Patienten behandelt : 25 Jahre Kardiologie-Praxis Brück

Erkelenz Vor 25 Jahren eröffnete Heribert Brück seine kardiologische Praxis. Bis heute wurden mehr als 44.000 Patienten von ihm behandelt.

„Vor 26 Jahren, das muss ich Ihnen heute gestehen, kannte ich Erkelenz noch gar nicht. Erst als die Kassenärztliche Vereinigung mir sagte, dass es im ganzen Kreis Heinsberg keinen Kardiologen gebe, war mein Interesse geweckt“, erzählt Kardiologe Heribert Brück, der am 6. April 1994, also vor 25 Jahren, seine Praxis eröffnete, die sich heute im Facharztzentrum am Hermann-Josef-Krankenhaus befindet.

Von Anfang an gab es eine große Nachfrage, sodass ihm zunächst wenig Zeit blieb, Erkelenz und seine Umgebung kennenzulernen. Die Zahlen sprechen für sich: Bis heute waren mehr als 44.000 Patienten in der Praxis in Behandlung. „Wir betreuen heute doppelt so viele Patienten im Quartal wie der durchschnittliche Kardiologe in Nordrhein. Und das mit dem Anspruch, qualitativ hochwertige Medizin zu bieten und dabei den Menschen im Mittelpunkt zu sehen. Das ist nur möglich mit einem eingespielten Team. Zwei Mitarbeiterinnen sind vom ersten Tag an dabei und die anderen auch schon langjährig“, sagt Brück.