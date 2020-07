Bilderbuchkino in der Stadtbücherei Erkelenz : Hummel Bommel lernt fliegen

Bilderbuchkino in der Stadtbücherei Erkelenz

Die Kinder sitzen mit ihren Müttern auf den „Familieninseln“ in der Stadtbücherei und verfolgen die Geschichte der kleinen Hummel Bommel. Foto: Carolin Streckmann

Erkelenz Nach der Corona-Pause startet die Stadtbücherei Erkelenz wieder ihr Bilderbuchkino. Zum Auftakt sahen fünf Familien die Geschichte der kleinen Hummel Bommel, die trotz ihrer kurzen Flügel das Fliegen lernt.

Schweikart liest aus dem Bilderbuch vor, die Bilder werden passend dazu auf der Leinwand gezeigt. Die Vorleserin bezieht die Kinder immer mit ein, stellt Fragen zu den Bildern und lässt sie vermuten, wie die Geschichte weitergeht. Am Anfang sind die Kinder noch etwas verhalten, müssen von Schweikart und ihren Müttern dazu ermutigt werden, etwas zu sagen. Das mag auch daran liegen, dass aufgrund der Abstands- und Hygienevorschriften weniger Kinder als sonst am Bilderbuchkino teilnehmen können. Doch ebenso wie die Hauptfigur werden sie mit der Zeit sicherer.

Die kleine Hummel Bommel hat kurze Flügel, fürchtet deswegen, sie könne im Gegensatz zu den anderen Insekten mit den schönen, großen Flügeln nicht fliegen. Sie besucht diese Insekten und fragt sie, wie man fliegt. Im Laufe der Geschichte lernen die Kinder so nicht nur etwas über unterschiedliche Insekten kennen, sondern bekommen auch die Botschaft des Bilderbuchs vermittelt: „Jeder ist anders und es hat seinen Sinn. Du bist du.“ So heißt es in einem Lied, das kurz vor Ende der Geschichte abgespielt wird. Den Kindern scheint es zu gefallen.