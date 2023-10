“Voller Erfolg“ Stadt Erkelenz zieht nach Mobilitätswoche Bilanz

(RP) Im September hat die Stadt Erkelenz erneut an der europäischen Mobilitätswoche teilgenommen. „Die vielseitigen Aktionen zum Thema Mobilität waren ein voller Erfolg“, teilt die Verwaltung nun mit. Zum Auftakt wurde eine mobile Oper an verschiedenen Orten in der Erkelenzer Innenstadt aufgeführt. Präsentiert wurde die „Fledermaus“ von Johann Strauss vom Verein Music to go. Geplant war, dass der erste Akt im Parkhaus der Park-and-Ride-Anlage Neusser Straße/Bahnhof, der zweite Akt auf dem Vorplatz der Kreissparkasse und der dritte Akt auf dem Marktplatz aufgeführt wird. „Die Halteverbotszonen im Parkhaus sind nicht eingehalten worden, deshalb war die geplante Veranstaltungsfläche nicht vorhanden und der erste Akt musste im Regen vor dem Parkhaus stattfinden. Hier bedarf es dringend eines Umdenkens“, bewertet Ansgar Lurweg, Technischer Beigeordneter der Stadt Erkelenz. Der zweite und dritte Akt konnten wie geplant stattfinden. Mehr als 200 Menschen haben sich die kostenlose Vorstellung angeschaut. „Die Stimmung war sehr gut, es gab viele begeisterte Rückmeldungen“, sagt Mobilitätsmanagerin Nicole Stoffels.