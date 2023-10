Auf Haus Hohenbusch Stadt Erkelenz würdigt junge Ehrenamtler

Ohne Ehrenamt geht nichts – das ist auch in Erkelenz so, wo die Arbeit in Vereinen und Organisationen eine ganz entscheidende Rolle für das Zusammenleben spielt. Seit dem vergangenen Jahr würdigt die Stadt dieses Engagement mit zwei Ehrenamtsfesten. Eines, bei dem vor allem alteingesessene Bürger für langjährige Arbeit gewürdigt werden und eines, das sich speziell an den so wichtigen Nachwuchs richtet. So hat jetzt auf Hohenbusch zum zweiten Mal das Fest für junge Menschen stattgefunden. Die Stadt hatte sich ein ansprechendes Programm überlegt. Knapp 70 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren aus knapp 20 verschiedenen Vereinen und Verbänden, Trägern und Organisationen kamen der Einladung in das ehemalige Kreuzherrenkloster nach.