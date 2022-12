Ab 2023 Stadt Erkelenz verdoppelt Klimaschutz-Förderung

(RP) Die Stadt Erkelenz baut das in diesem Jahr ins Leben gerufene Klimaschutz-Förderprogramm deutlich aus. Nachdem der 45.000 Euro große Topf in diesem Jahr in vielen Teilbereichen schnell ausgeschöpft war, werden 2023 nun 90.000 Euro zur Verfügung stehen. Eine entsprechende Empfehlung des Bau- und Umweltausschusses der Stadt soll der Stadtrat in der kommenden Woche beschließen.