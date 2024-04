Nahwärmenetz in Erkelenz Stadt nimmt Abstand von Ausbauplänen

Geplant war ursprünglich, die Häuser in dem geplanten Neubauabschnitt mittels Bohrungen durch das Nahwärmenetz zu beheizen. Quellwasser sollte durch Erdwärmesonden an zahlreichen Stellen unter der Straße gefördert, durch Rohre in die Haushalte geleitet und dort über Wärmepumpen aufgeheizt werden. Nach einer positiven Machbarkeitsstudie war man bereits kurz davor, die europaweite Ausschreibung vorzubereiten. Nachdem noch einmal zwei Unternehmen mit einer Marktanalyse beauftragt worden waren, sei man nun aber zu einem gänzlich anderen Ergebnis gekommen, so Franz: „Die Risiken für dieses Projekt sind extrem angestiegen, gleichzeitig sind die ökologischen Vorteile in den Hintergrund gerückt“.