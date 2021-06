Stadt erlässt Gebühren in Erkelenz : Wochenmarkt zieht um – Parken ist kostenlos

Stadt erlässt Gebühren in Erkelenz

Erkelenz Zur Unterstützung von Gastronomie und Einzelhandel hat sich die Stadt Erkelenz etwas einfallen lassen. Der Wochenmarkt macht der Außengastronomie Platz, und für zwei Monate wird auf Parkgebühren verzichtet.

(RP) Die Erkelenzer Gastronomie braucht nach dem harten Lockdown jede mögliche Unterstützung. Um den Lokalen rund um Altes Rathaus und Markt auch freitags die Nutzung der Außenbestuhlung zu ermöglichen, wird der Wochenmarkt auf den angrenzenden Parkplatz verlagert. Dies gilt zunächst bis zum 31. Juli. Das teilt jetzt die Stadtverwaltung mit. Die Stadt setzt mit dieser Maßnahme einen entsprechenden Beschluss des Rates um. Auf dem Markt kann daher von donnerstags, 22 Uhr, bis freitags, 15 Uhr, nicht geparkt werden. Die Änderung gilt ab kommenden Freitag, 4. Juni. Wegen der Aufbauarbeiten ist die Sperrung bereits am späten Vorabend erforderlich. Falschparker werden abgeschleppt.

Als weitere Maßnahme zur Unterstützung der Gastronomie, aber auch des lokalen Einzelhandels, verzichtet die Stadt Erkelenz ab sofort auf die Erhebung von Parkgebühren in der Innenstadt. Dies gilt zunächst für die Dauer von zwei Monaten bis Ende Juli. Die Parkdauer ist begrenzt auf die zulässige Höchstparkdauer laut Beschilderung. In allen Fällen ist die Parkscheibe auszulegen. An den Parkscheinautomaten wird ein zusätzlicher Hinweis angebracht.