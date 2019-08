Acht neue Auszubildende im Rathaus : Erkelenz bildet erstmals Feuerwehrkräfte aus

Erkelenz Wurde in Erkelenz meist jährlich eine neue Erzieherin für Kindergärten ausgebildet, so sind es in diesem Jahr gleich vier. Premiere feiert zudem die Feuerwehr, bei der zwei Brandmeisteranwärter beginnen.

Weil in den Kindergärten der Personalbedarf steigt, hat auch hier die Stadt Erkelenz reagiert. Mit mehr Ausbildungsstellen im Erziehungsdienst will sie „den Bedarf an Fachkräften sichern. Wurde in den letzten Jahren jeweils eine Ausbildungsstelle angeboten, sind es in diesem Ausbildungsjahr gleich vier junge Frauen, die zu staatlich anerkannten Erzieherinnen ausgebildet werden.“

Birgit Anders wird zunächst in der Kindertagesstätte in Gerderath, Lena Lynen in der am Schulring, Anika Kosloswski in der in Immerath (neu) und Natia Weidenhaupt am Adolf-Kolping-Hof eingesetzt. „Durch praxisbezogene Ausbildung sollen die Auszubildenden das in der Theorie Erlernte sofort umsetzen können und in die Einrichtungen integriert werden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Der theoretische Teil der Ausbildung findet an zwei Tagen pro Woche am Maria-Lenssen-Berufskolleg in Mönchengladbach oder am Berufskolleg Viersen statt. Die Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre.