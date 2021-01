Stadt Erkelenz : Bebauungspläne jetzt interaktiv

Erkelenz Die Stadt Erkelenz informiert über die Bebauungspläne ab sofort im Internet. Bislang war dafür ein Termin mit dem Planungsamt nötig. Auch Beteiligungsverfahren sollen bald online laufen.

Wer in Erkelenz Bebauungspläne einsehen oder Stellungnahmen in Beteiligungsverfahren abgeben möchte, muss dafür ab sofort keinen Termin mehr im Rathaus machen. Die Stadt Erkelenz stellt ab sofort alle rechtskräftigen Bebauungspläne online zur Verfügung. Bauinteressierte haben so die Möglichkeit, sich rund um die Uhr zu informieren, was bei einem geplanten Bauprojekt auf einen Grundstück erlaubt ist und was nicht. Über ein entsprechendes Online-Tool wird künftig auch die Beteiligung der Öffentlichkeit ermöglicht.