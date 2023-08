Antrittsbesuch Stadt begrüßt neue Geschäfte in Erkelenz

Bereits im Juni statteten Jentgens und Muckel dem bundesweit ersten Container-Hotel Tin Inn einen Besuch ab, das in Erkelenz an der Gewerbestraße Süd eröffnet hat. Geschäftsführer Christian Dorn zeigte, die Zimmer in dem Hotel, das aus 15 ausrangierten Seefracht-Containern gebaut ist. Nachhaltigkeit sei dem dem Team besonders wichtig, bei der Gestaltung der Zimmer sind beispielsweise auch Möbelrückläufe verwendet worden und die Teppiche sind teilweise aus ehemaligen Fischernetzen gefertigt. Die Farbgebung und die Möblierung sind deshalb in jedem Zimmer unterschiedlich. Muckel und Jentgens wünschten allen neuen Unternehmerinnen und Unternehmern gute Geschäfte für die Zukunft.