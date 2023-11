Politisch motivierte Brandstiftung? Staatsschutz ermittelt nach Feuer in Erkelenz

Nach einem Feuer in der Erkelenzer Innenstadt in der Patersgasse in der Nacht von Freitag auf Samstag hat der Staatsschutz die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie die Polizei Aachen am Samstagnachmittag mitteilte, sei auch ein Brandsachverständiger in die Arbeit eingebunden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Feuer um eine politisch motivierte Brandstiftung handele, teilt die Polizei Aachen weiter mit. Hintergrund ist, dass sich an einer unmittelbar an das Haus angrenzenden Mauer eine Gedenktafel zur Erinnerung an die damalige Synagoge in Erkelenz. Die Synagoge befand sich in der Zeit von 1869 bis 1938 in der Patersgasse.