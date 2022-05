Erstes Schützenfest in Keyenberg (neu) : Die Freude am Feiern wiederentdeckt

Keyenberg Für die St.-Sebastianus-Bruderschaft war das erste Schützenfest am Umsiedlungsstandort ein voller Erfolg. Noch gibt es allerdings viele Baustellen und unbebaute Grundstücke im Ort.

„Es tut gut“, sagt der zwar erschöpfte, aber zufriedene Brudermeister Alexander Tetzlaff. „Wir sind angekommen“, ergänzt der erleichterte Geschäftsführer Joachim Laumen. Beide ziehen ein positives Fazit zum ersten Schützenfest, das ihre St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Keyenberg von 1449 am Umsiedlungsort im Erkelenzer Norden feiert, auch wenn am heutigen Montag noch Festlichkeiten mitsamt einem Klompenball stattfinden werden.

Die letzten beiden Jahre hat die Corona-Pandemie den Schützen einen gehörigen Strich durch alle Planungen gemacht. „In gewisser Weise hat uns die Zwangspause nicht geschadet, sondern sogar genützt“, sagte der Brudermeister. Die Menschen in Keyenberg hätten wegen der Umsiedlung und der Bauaktivität Stress ohne Ende gehabt, da sei die Lust am Feiern nicht sonderlich ausgeprägt gewesen. Zugleich habe sich die Bruderschaft am Umsiedlungsort neu aufstellen können. Die Jungschützen konnten vier neue Züge bilden, die ihren ersten großen Auftritt beim Festzug am Sonntag hatten.