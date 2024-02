Wegberger Brauchtum Merbecker Schützen wählen neuen Vorstand

Einen Großteil der Zeit dieser Versammlung nahm die Beratung über die zeitgemäßen Anpassungen und Änderungen der Satzung ein. In seinem Schlusswort griff Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran dieses Thema auf und sagte sinngemäß, die Herausforderung sei, dabei die christliche Tradition der Bruderschaft und deren Werte zu bewahren und gleichzeitig offen zu sein für die notwendigen Entwicklungen. Apropos Zukunft: Der nächste Termin im Kalender der St. Maternus Schützenbruderschaft Merbeck ist das Bezirksschießen in Tüschenbroich am Mittwoch, 20. März.