Termine Sankt Martin 2019 in Erkelenz : Laternenumzüge erinnern an Sankt Martin

Erkelenz 30 Martinszüge werden in Erkelenz geplant. Die Organisatoren freuen sich über Teilnehmer und geschmückte Fenster im Umfeld der Strecken.

Sankt Martin, der den Mantel teilt, der einem Menschen in der Not hilft. Zu vielen Gelegenheiten erinnern sich die Menschen in Erkelenz in den nächsten Wochen an diesen Heiligen Mann.