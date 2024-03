Großes Werk in St. Lambertus Erkelenz Bachs Johannespassion – einmal anders

Beim Karfreitagskonzert in der lückenlos gefüllten St.-Lambertuskirche wollte Kantor Stefan Emanuel Knauer seinem Publikum demonstrieren, wie etwa die Uraufführung der „Passion nach dem Evangelisten Johannes“ BWV 245 am Karfreitag 1724 - also vor genau 300 Jahren - in der Leipziger Nikolaikirche geklungen haben könnte. Bach hatte bekanntlich meist keinen großen Chor zur Verfügung.