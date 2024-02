Außergewöhnliches Jahresprogramm in Erkelenz Wenn auf der Orgel gerockt wird

Die vor anderthalb Jahren eingeweihte und 1,3 Millionen Euro teure Orgel in der Erkelenzer Pfarrkirche St. Lambertus hat international für Aufsehen gesorgt. Wie groß ihre Strahlkraft ist, sieht man daran, dass sich nicht nur im Eröffnungsjahr einige der renommiertesten Organisten des Planeten wie Olivier Latry oder Stephen Tharp am „blauen Wunder von Erkelenz“ versuchten, sondern das Interesse ungebrochen ist. „Wir erhalten mittlerweile wirklich Anfragen von Organisten aus der ganzen Welt, die hier spielen wollen“, sagt Kantor Stefan Emanuel Knauer. Das spiegelt sich auch im musikalischen Jahresprogramm wider, das nicht nur so international ist wie nie, sondern auch einen ganz besonderen Höhepunkt bereithält.