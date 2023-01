Spur führt nach Matzerath Krimijubiläum im Erkelenzer Land

Den Inhalt stellt er in Kurzform dar: Ein Diakon wird nach einer Tagung in Aachen Opfer eines Mordes. Deswegen verurteilt wird die Frau aus Matzerath, die die Tat zwar bestreitet, aber aufgrund der erdrückenden Beweislage als überführt gilt. Ein Fall für den ehemaligen Kriminalhauptkommissar Rudolf-Günther Böhnke, der im Auftrag von Rechtsanwalt Tobias Grundler und mit Hilfe des pensionierten Staatsanwaltes Joachim Herbst die Geschichte hinter der Geschichte enthüllt und der zugleich in einem Verfahren gegen Grundler recherchiert, dem eine sexuelle Belästigung einer Referendarin vor mehr als zehn Jahren angelastet wird. Als Böhnke und Grundler endlich glauben, das Geschehen zu durchblicken, taucht Herbst ab und lässt die beiden bei den Ermittlungen allein. „Selbstverständlich siegt am Ende das Gute“, sagt Lehmkuhl dazu, ohne zu verraten, worin das Gute besteht.