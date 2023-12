Autodiebstahl in Korschenbroich Sprinter gestohlen – Kennzeichen tauchen in Erkelenz auf

Korschenbroich/Erkelenz · Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag einen Sprinter in Glehn gestohlen, in Steinforth blieb es beim Versuch. Die Kennzeichen des gestohlenen Wagens landeten später am Erkelenzer Bahnhof.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Foto: dpa/Carsten Rehder

In Erkelenz sind die Kennzeichen eines zuvor in Korschenbroich gestohlenen Mercedes Sprinter aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, stahlen unbekannte Täter den Lieferwagen zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen am Spinngraben im Korschenbroicher Ortsteil Glehn. Als der Besitzer am Dienstagmorgen zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass sein Wagen mit den Kennzeichen NE-GB 7101 spurlos verschwunden war. Gegen 16.30 Uhr wurden die Kennzeichen dann auf der Neusser Straße in Erkelenz gefunden. Wer die Nummernschilder dort auf Höhe der Unterführung des Park-and-Ride-Parkplatzes am Bahnhof abgelegt hat, ist unklar. Einen weiteren Mercedes Sprinter in grau brachen Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag in Korschenbroich-Steinforth auf. Mutmaßlich um den Kastenwagen zu stehlen, hatten die Diebe das Zündschloss ausgebaut und die Verkabelung unter dem Lenkrad herausgerissen. Zeugen werden gebeten, sich unter 02131 3000 bei der Neusser Polizei zu melden.

