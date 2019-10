Berufskolleg Erkelenz : Spaß an der Bewegung gefördert

Viele Bewegungsangebote gab es bei der Sportwoche am Berufskolleg Erkelenz. Foto: Berufskolleg

Erkelenz Viel Spaß machte Jugendlichen und Lehrern die Sportwoche am Erkelenzer Berufskolleg. Das Punktesammeln war oft gar nicht so einfach.

Wer kürzlich das Berufskolleg in Erkelenz besuchte, sah auffallend viele Schülergruppen in Turnschuhen und Jogging-Anzügen. Grund dafür war die Sport- und Gesundheitswoche. Etwa 2000 Schülerinnen und Schüler in 85 Klassen nahmen an einem Vormittag der Woche an den Angeboten teil. „Nicht der Leistungswille des Einzelnen, sondern der der gesamten Klasse steht bei den Aktionen im Vordergrund. Deshalb werden an jeder der zu durchlaufenen Stationen Punkte für die eigene Klasse gesammelt“, erläuterte Oberstudienrat Eugen Aretzweiler, der für die Gesamtorganisation der Woche verantwortlich war. Und man spürte, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen begeistert bei der Sache waren.

Neben den morgendlichen Veranstaltungen fanden in dieser Woche ein Volleyballturnier wie auch ein Fußballturnier statt, für die sich insgesamt circa 120 Schülerinnen und Schüler angemeldet hatten.

Die Morgen-Angebote führten zu Wettbewerbsstationen mit folgenden Themen: Spiele zur Verbesserung der körperlichen Kondition, Übungen zur motorischen Koordination und geistigen Konzentration, Informationen zur gesunden Ernährung, zu den Themen Drogen und Aids. Das Punktesammeln an den Stationen für die Klassenwertung war oft gar nicht einfach: Beim Sommerskilauf ging es etwa um die Feinabstimmung mit den Mitschülern, bei der Mauerüberquerung waren Mut und Ausdauer gefragt, beim Basketballfreiwurf Gefühl und Zielgenauigkeit und beim Seilspringen auf einer Weichmatte Ausdauer und Kraft.

Freude und Begeisterung waren auch bei den im Laufe der Woche an den Stationen eingesetzten 65 Lehrerinnen und Lehrern zu spüren. Dass auch die Stationen zum Thema Gesundheit und Ernährung gut ankamen, war aus den Antworten auf die dort gestellten Quizfragen zu ersehen, es wurde auch an diesen Stationen gut gepunktet. Das an jedem Tag beste und zweitbeste Klassenteam wurde täglich in einer kleinen Siegerehrung jeweils mit einem Geldpreis, der vom Förderverein des Berufskollegs übernommen wird, für die Klassenkasse belohnt.

In einem ersten Resümee zum Verlauf der Sport- und Gesundheitswoche äußerten sich Schulleiter Jan Pfülb und die Organisatoren Eugen Aretzweiler, Yvonne Pasch und Theo Pingen zufrieden: „Man spürte jeden Tag den Spaß, den Schüler und Lehrer in dieser Woche haben. Hier wird Schule einmal anders lebendig.“ Dank ging auch an die engagierten Lehrpersonen.

