Spiel und Spaß in Erkelenz : Sportclub lädt ein zu Fußball-Festspielwochen

Erkelenz An Kinder und Jugendliche richten sich vier Veranstaltungen, die jetzt der SC 09 Erkelenz organisiert. Es nehmen auch hochkarätige Mannschaften aus der Region an den Wettbewerben teil.

Den Auftakt auf dem Kunstrasenplatz in Erkelenz machen am Samstag, 14. August, die U11-Junioren. Ab 10 Uhr spielen insgesamt 16 Mannschaften nicht nur um den Turniersieg. Denn darüber hinaus winkt dem Gewinner auch die automatische Teilnahme am für Oktober geplante internationalen U11-Turnier in Erkelenz.