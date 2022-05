Sponsorenlauf : Schüler erlaufen 32.000 Euro als Spende für die Ukraine

Erkelenz Die ersten Spendenaktionen am Cornelius-Burgh-Gymnasium zur Unterstützung der unter dem Krieg leidenden ukrainischen Bevölkerung haben Früchte getragen.

Stellvertretend für die gesamte Schülerschaft überreichten Lina Prolius, Melina Janßen und Daria Baltes 22.000 Euro an Vertreter der Hilfsorganisation Unicef und 10.000 Euro an die Action Medeor. Lina Prolius kündigte an, dass dieser finanziellen Solidaritätsbekundung sicherlich noch weitere folgen werden, da das Leid durch den sinnlosen Krieg so schnell kein Ende finden werde.