Autobahn bei Erkelenz A 44 am Sonntag gesperrt

Erkelenz · Wer am Sonntag mit dem Auto am Rand des Tagebaus Garzweiler bei Erkelenz unterwegs ist, muss einen Umweg in Kauf nehmen, denn gibt eine Sperrung.

11.03.2023, 12:00 Uhr

Die A 44 wird bei Erkelenz gesperrt (Symbolfoto). Foto: dpa/Jan Woitas

Die A 44 wird zwischen dem Dreieck Jackerath und dem Dreieck Holz in beide Fahrtrichtungen zwischen 9 und 14 Uhr gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Grund dafür sind Bauarbeiten. Umleitungen sind eingerichtet.

(RP)