Gewinn für Lützerath RWE zieht Strafbefehl gegen „Wetten, dass..?“-Wettkönig zurück

Reiß hat immer bestritten, dass es Beweise für einen Hausfriedensbruch gibt. „In „Wetten, dass..?“ wurde ich als Lützerather bezeichnet, und deswegen hat RWE einfach mal unterstellt, dass ich nicht ausgezogen sei“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Reiß hatte seinen Gewinn in Höhe von 50.000 Euro für Lützerath gespendet. „Lützerath war mindestens zwei Jahre lang mein Herzensprojekt“, sagte er dazu. „Ich würd's wieder so machen.“ In seiner Wette in der ZDF-Sendung hatte Reiß dreimal unter mehr als 1000 Fingerabdrücken einen erkannt, der ausgetauscht worden war.