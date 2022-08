Speed-Dating in Erkelenz : Jobbörse speziell für junge Mütter

Speed-Dating in Erkelenz

Erkelenz Im Feuerwehrmuseum Lövenich präsentieren sich familienfreundliche Arbeitgeber. Das Format richtet sich speziell an Mütter, die in den Beruf zurückkehren wollen.

Wer wird Mamas neue Chefin? Das ist das Thema einer Jobbörse speziell für Mütter, die der Zweckverband Region Aachen am Mittwoch, 17. August, von 9.30 bis 13 Uhr im Feuerwehrmuseum Lövenich ausrichtet. Die Veranstaltung soll zeigen, dass Job-Speed-Dating auch mit Kindern möglich ist. Getreu dem Motto „außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Lösungen“ präsentieren sich kleine und mittlere Unternehmen an diesem außergewöhnlichen Ort als familienfreundliche und attraktive Arbeitgeber.

Das Format richtet sich in erster Linie an Mütter, die in den Beruf zurückkehren wollen und ein Unternehmen suchen, das zu ihnen und ihrer familiären Situation passt. Während die Bewerberinnen mit den Unternehmen ins Gespräch kommen, können ihre Kinder im Feuerwehrmuseum spielen. Väter, pflegende Angehörige und auch Begleitpersonen sind ebenfalls herzlich willkommen, teilt der Zweckverband mit, zu dem sich die Kreise Heinsberg, Düren, Euskirchen und die Stadt Aachen zusammengeschlossen haben.