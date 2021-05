Nächster Anlauf : SPD fordert neuen Wohnmobilstellplatz in Erkelenz

SPD fordert neuen Wohnmobilstellplatz in Erkelenz

Wohnmobile bleiben in Deutschland nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie sehr beliebt (Symbolfoto). Foto: dpa/Matthias Balk

Erkelenz Bislang war die Verwaltung aus finanziellen Gründen wenig begeistert von einem Wohnmobilparkplatz in der Innenstadt – jetzt versucht es die SPD aber erneut mit einem Antrag.

(cpas) Erkelenz soll einen neuen Wohnmobilstellplatz für mindestens sechs Wohnmobile bekommen. Das fordert zumindest die SPD in einem Antrag an den Stadtrat. Nach langer Diskussion in den vergangenen Jahren hatte die Stadt fünf Wohnmobilparkplätze im Wohngebiet Bauxhof ausgewiesen, die für die SPD jedoch eine unzureichende Lösung darstellen. Sie fordert deswegen „einen den touristischen Ansprüchen genügenden Platz“, der eine Ausstattung zur Trinkwasserversorgung und Entsorgung von Abfall und Toiletteninhalten beinhaltet. Als Standort bringt die SPD erneut den Burgparkplatz vor.