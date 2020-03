SPD Erkelenz lobt Krisenbewältigung : Stadtrat ins Krisenmanagement

Erkelenz Katharina Gläsmann, die Bürgermeisterkandidatin der Erkelenzer SPD, äußert sich zu den Themen Information und Beteiligung in Zeiten von Corona.

„Das Kommunalministerium hat am 21. März einen Erlass an die Kommunen verschickt, mit dem es klarstellt, dass es flexible Möglichkeiten gibt, die Räte und Ratsgremien aktiv in das Krisenmanagement einzubeziehen. Wir erwarten jetzt, dass der Bürgermeister mit den Ratsfraktionen Kontakt aufnimmt und einvernehmlich berät, in welcher Besetzung und wann der Rat und die relevanten Gremien zusammenkommen können, um zunächst einmal umfassend informiert zu werden und dann auch gegebenenfalls die lokalen Entscheidungen mitzutragen. Wir als SPD sind bereit dazu“, stellt Katharina Gläsmann als Bürgermeisterkandidatin der SPD und Ortsvereinsvorsitzende fest. Gläsmann dazu weiter: „Ich verstehe meinen Hinweis nicht als Kritik, sondern als ernst gemeinte Anregung.“ Katharina Gläsmann sieht die Krisenbewältigung in ihrer Heimatstadt dem Grunde nach in guten Händen. „Bis heute haben wir als SPD nichts an dem Management der Corona-Krise hier in Erkelenz zu kritisieren. Die Stadtverwaltung arbeitet solide, im Einklang mit dem Kreis und ohne Panik, das ist wichtig. Auch die städtische Plakataktion zum richtigen Verhalten in der Corona-Krise kommt gut an.“ Doch an dem Punkt Information und Beteiligung sieht Gläsmann Verbesserungs- und Handlungsbedarf: „Ich habe Verständnis dafür, dass die Verwaltung zunächst einmal die Rats- und Ausschusssitzungen abgesagt hat. Der Stadtrat mit seinen Ausschüssen ist aber ein unverrückbarer Bestandteil im politischen und administrativen Management der kommunalen Obliegenheiten, das gilt auch in Krisensituationen. Wir als SPD wollen dann auch auf keinen Fall außen vor bleiben, sondern wollen unserer städtischen Verantwortung gerecht werden und dort mitentscheiden, wo wir gebraucht werden,“ erläutert Katharina Gläsmann ihre Position zur Beteiligung der Parteien und insbesondere der SPD-Fraktion.