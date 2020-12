Erkelenz auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt : SPD beantragt Radservicestation

Solche Fahrradstationen, an denen Radfahrer ihre Drahtesel auch reparieren können, gibt es auch schon in anderen Städten - wie hier in Lörrach. Foto: Teifel, Udo (tei)

Erkelenz Erkelenz soll ihr Image als fahrradfreundliche Stadt stärken. Daher wollen die Sozialdemokraten Radfahrern einen Ort anbieten, an dem sie ihre Drahtesel warten können.

Die SPD-Fraktion wünscht sich zentrale Radservicestationen in Erkelenz-Mitte und in den umliegenden Dörfern. In einem Antrag an den Stadtrat verweist die SPD auf den Ehrgeiz der Kommune, die sich als fahrradfreundliche Stadt sieht, was durch die Servicestationen noch verstärkt werden könne. An einer solchen Station können Radfahrer beispielsweise Reifendruck prüfen, Reifen aufpumpen, Batterien von E-Bikes laden oder auch kleine Reparaturen vornehmen. Pendlern und Radtouristen komme das neue Angebot gleichermaßen zu Gute.