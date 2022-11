Energiesparttipps für Erkelenzer : Diese Stromfresser belasten das Budget

Erkelenz Energieberater Michael Berger von der Verbraucherzentrale NRW gab Energiespartipps bei einer Veranstaltung in der Stadtbücherei. Viele sind nicht neu, werden aber aus Komfortgründen vernachlässigt. Das kann sich jetzt rächen.

„Letztendlich“, so sagte Berger selbst, „sind die meisten dieser Tipps aber schon seit rund 30 Jahren im Umlauf, sie wurden nur von vielen aus Komfortgründen vernachlässigt. In diesen Zeiten ist der Bedarf an diesem Wissen aber so hoch wie lange nicht mehr.“ Das beobachtet auch Oliver Franz, Klimaschutzmanager der Stadt Erkelenz: „Wir merken, dass es für die ständige Energieberatung, die wir gemeinsam mit der Verbraucherzentrale anbieten, inzwischen eine enorm hohe Nachfrage gibt. Wir sind mittlerweile bis Februar ausgebucht und bieten jetzt auch eine Videoberatung an, um zusätzliche Kontingente zu schaffen. Auch bei den Anrufen bei mir im Büro merke ich, dass das Thema die Menschen umtreibt“, schilderte Franz. Mit dem Informationsabend in der Stadtbücherei habe die Stadt den Andrang abfedern wollen, um auch kurzfristig für die Fragen der Bürger zur Verfügung stehen zu können.