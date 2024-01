Spende zugunsten der Kinder Sparkasse unterstützt die Jugendämter im Kreis

„Die Jugendämter leisten eine gute und wichtige Arbeit, da wollen wir gerne helfen“, betont Thomas Giessing, der Vorstandsvorsitzende der KSK. Es gebe einige Menschen, die aus prekären Verhältnissen kommen, das gehe oft zulasten der Kinder, ergänzt er. „Wir sind uns sicher, dass das Geld an den richtigen Stellen ankommt.“ Den Einrichtungen steht es frei, wie und wofür sie die Gelder verwenden. Es sei wichtig gewesen, keine Zweckbindung zu veranschlagen. Nur so könne die Hilfe genau an den Stellen ankommen, wo sie auch am dringendsten benötigt wird, sagt Thomas Giessing. Die vielen positiven Rückmeldungen von den beiden Aktionen der vergangenen Jahre hätten dieses Mal auch motiviert, wieder an gleicher Stelle helfen zu wollen.