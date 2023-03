Sozialwahl 2023 Andreas Ullmann tritt für den Kreis Heinsberg an

Die Sozialwahl ist nach der Bundestagswahl und der Europawahl die drittgrößte Wahl in Deutschland. Mehr als 50 Millionen Versicherte, Rentenempfänger und Mitglieder stimmen ab April dieses Jahres bei der Sozialwahl ab, wer sie in den kommenden sechs Jahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund vertreten und die wichtigen Entscheidungen treffen wird. Andreas Ullmann tritt dabei erneut für den Landkreis Heinsberg als Kandidat der BfA DRV-Gemeinschaft an. „Er hilft mit seiner Sachkenntnis in allen Fragen der Rentenversicherung und unterstützt bei der Kontenklärung und Rentenantragstellung schnell und kostenlos. Dies bereits seit 25 Jahren“, teilt die Interessengemeinschaft der Rentenversicherung vor der Wahl mit.